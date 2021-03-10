Жителей 72 населенных пунктов Прикамья обеспечат мобильной связью

Пермь, 10 марта. И.о. министра информационного развития и связи Прикамья Андрей Хорошев сообщил на встрече с главой региона Дмитрием Махониным, что к 2023 году базовые станции сотовой связи и мобильного интернета появятся в 72 населенных пунктах Пермского края численностью от 100 жителей.

«В ближайшие три года в Прикамье все населенные пункты численностью от 250 до двух тысяч человек, то есть свыше 15 тысяч жителей региона получат доступ к сотовой связи. Очередность подключения определяется технической возможностью – близостью расположения узла связи к населенному пункту», — подчеркнул Хорошев.

Дмитрий Махонин отметил, что реализация программы — это возможности для дистанционной работы и учебы, развития телемедицины, обеспечения безопасности и, в целом, устранение цифрового неравенства. Глава региона подчеркнул необходимость проработать возможность государственно-частного партнерства.

За последние два года сотовой связью в рамках региональной программы обеспечено 48 населенных пунктов. В рамках исполнения госконтрактов в 2020 году базовые станции появились в 11 территориях. Впервые мобильная связь появилась в п. Скопкортная (Александровский район), ст. п. Парма (Губахинский городской округ), п. Вая (Красновишерский городской округ), п. Ломовка (Лысьвенский городской округ), д. Груни (Нытвенский городской округ) и других.

В 2020 году Владимир Путин подписал изменения в Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», которые закрепляют за региональными и муниципальными властями право участвовать в создании сетей, их развитии и эксплуатации. Это должно существенно ускорить процесс обеспечения связью жителей малых населенных пунктов, а также появление сотовой сети на автотрассах.