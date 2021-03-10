Полицейским пришлось стрелять в пермяка, угрожавшего им ножом

Пермь, 10 марта. В Прикамье краснокамским следственным отделом регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Ранее судимый мужчина подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ).

8 марта 2021 гражданин бурно отмечал в одном из городских кафе. Сотрудникам пришлось вызвать наряд.

«Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения не реагировал на законные требования сотрудников полиции и угрожал им ножом. Для задержания подозреваемого, один из сотрудников полиции применил огнестрельное оружие. Подозреваемый был госпитализирован с ранением ноги», — пояснили ФАН в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас проводятся следственные действия, в том числе, проверка законности применения огнестрельного оружия сотрудником полиции.