«Начинают уже хайповать»: Глава Прикамья ответил пермским градозащитникам

Пермь, 10 марта. Комиссия по Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) столицы Прикамья рассматривает вопрос об изменении плотности и высотности в городских зонах Ц1, Ц2, Ж1 и Ж2. Градозащитник Денис Галицкий уверен, что это самое скандальное заседание комиссии за всю историю, если с повестки не снимут последний 26-ой вопрос.

«Краевые власти решили вообще без всякого обоснования и объяснения повысить плотность застройки на значительной части Перми. Проект сопровождается буквально одной фразой: «для эффективного использования земельных ресурсов и достижения необходимых технико-экономических показателей». В Перми у меня один из самых больших опытов изменения ПЗЗ, но я не возьмусь угадать, что скрывается за этой формулировкой и какие от этого будут последствия», — поясняет в социальных сетях Галицкий.

Правозащитник отмечает, что в обосновании говорится о повышении плотности и одновременно изменяется и высотность, причем на разных территориях и непонятно в какую сторону.

«Если такой проект вносить в комиссию, то к нему должны быть приложены расчеты по каждой стандартной территории нормирования (СТН), показывающие, что увеличение количества жилья не приведет к дефициту социальной инфраструктуры, озеленения и факторов для нормальной жизни на территории», — написал Денис Галицкий.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил во время заседания правительства, что некоторые градозащитники неверно трактуют планы властей по изменению плотности застройки Перми.

«У нас политики, называющие себя гражданскими активистами, начинают уже хайповать на этой теме, вводя в заблуждение всех», — заявил Махонин.

Губернатор посоветовал врио мэра Перми Алексею Демкину провести разъяснительную работу с жителями и общественниками, чтобы они понимали, о чем реально идет речь.

Это второе заседание комиссии, сформированной краем, в новом составе. С 2021 года в Перми поменялась схема работы с Генпланом и ПЗЗ. Сейчас сначала Минимущества предоставляет проект изменений, затем администрация города устраивает публичные слушания, а региональное правительство принимает изменения. Раньше все решали пермская мэрия и дума.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми продолжаются споры вокруг признания некоторых жилых домов объектами культурного наследия. Жители выступают против их сноса, хотя сами здания находятся в ужасном состоянии.