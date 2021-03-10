Инновационные терминалы измерения температуры появятся в Театре оперы и балета Перми

Пермь, 10 марта. Театр оперы и балета установил в своих помещениях санитарно-контрольные терминалы пермской компании «ВИПАКС». Комплекс АйТек ПРО Т4 дистанционно измеряет температуру человека и контролирует наличие у него на лице маски.

Внешне устройство напоминает планшет, который закреплен на стене. Он распознает лицо и передает всю необходимую информацию о термографии и наличие СИЗ оператору.

«Терминал работает со скоростью четыре человека в секунду, что позволяет обеспечить свободный вход зрителей в фойе театра. Точность измерений обеспечивается за счет применения в комплексе технологий искусственного интеллекта», — рассказали в администрации губернатора Прикамья.

Если температура тела посетителя составит выше 37 градусов, или у него не будет маски, система подаст сигнал об этом. Комплекс начали использовать еще осенью 2020 года.

«Опробовали его на спецпроекте «Дягилев+», который прошел в условиях ограничительных мер на Заводе Шпагина. Сейчас готовимся к новым спектаклям: в этом сезоне будет еще немало премьер, в числе которых — «Кармен» Жоржа Бизе в постановке Константина Богомолова и «Иоланта» Петра Чайковского в постановке Марата Гацалова», — сообщили ФАН в Пермском театре оперы и балета.

Оборудование компании «ВИПАКС» успешно работает в Сбербанке, «Сибур-Химпроме», «Роснефти», «Уралкалии», «Лукойле», «Газпроме», «Уралхиме», «Камкабеле», «Пермских моторах» и других.