Дети не стоят на голове: Молодая мама развивает в Перми нейоройогу

Йога – одна из самых популярных систем тренировки тела в формате «фитнес» с высокой эффективностью дыхательных и физических упражнений. Заниматься йогой еще и модно.

В свою очередь, по мнению многих экспертов, в том числе врачей, йога весьма полезна для здоровья детей в качестве физических упражнений, позволяющих молодому организму гармонично развиваться. Правда, говорят специалисты, занятия лучше проводить в игровой форме, а главной целью поставить перед собой выработку у детей привычки к здоровому образу жизни.

Когда пять лет назад у пермячки Анны Кылосовой родилась дочь, она стала глубже изучать тему физического развития.

«До рождения ребенка пару лет я занималась йогой, а потом узнала и о бэби-йоге. Дочке был один месяц, и мы записались на такое занятие. Мне понравилось, но отдаленность и режим младенца не совпадали. Поэтому я стала искать информацию на эту тему в интернете. Изначально для того, чтобы заниматься со своей дочкой», — рассказала ФАН Анна.

Со временем у девушки появилось желание развить это направление в Перми, чтобы быть полезной другим детям. Она прошла обучение в Екатеринбурге в школе детской и семейной йоги и закончила курсы для дошкольного и школьного возрастов. Затем съездила в Москву на учебу к Виктории Занкиной, которая специализируется на йоге для особых детей (с разными формами диагнозов). После получила диплом о переподготовке кадров в Пермском гуманитарном педагогическом университете. Теперь Аня еще и учитель физкультуры.

«Занятия йогой с детьми сильно отличаются от занятий со взрослыми своей интенсивностью и наполнением. Здесь не используются специфические названия асан (поз) на санскрите, а употребляются простые понятия, доступные детям. Например, дерево, кошка, змея и т. д., — поясняет Кылосова. — Учитываются возрастные особенности, и обязательно соблюдается техника безопасности. Дети не закручиваются в сложные узлы, не стоят на голове».

По словам Ани, йога помогает не только быть физически крепким, она учит детей быть внимательными к себе, справляться с эмоциями и усталостью, снимать стресс от школьных и спортивных нагрузок, отдыхать и восстанавливать силы.

«В настоящее время, когда темп жизни нереально быстрый, плюс большая информационная нагрузка, этот навык становится важным», — уверена Анна Кылосова.

На данный момент девушка ведет занятия в частных детских садах и индивидуально, как онлайн, так и с выездом на дом. Аня рассказывает, что удаленный формат подходит далеко не всем, особенно когда ребенку нужна тактильная форма взаимодействия.

«Но если ребенок способен воспринимать информацию дистанционно, он собран, нет отвлекающих факторов, то онлайн-формат вполне имеет место быть. Иногда для эффективности присоединяются родители. У меня к проведению таких занятий есть всего пара требований – это качество связи, отсутствие отвлекающих моментов в виде телевизора, домашних животных. И главное, желание самого ребенка», — говорит специалист.

Кстати, на вопрос о количестве детей и цене занятия, Анна улыбнулась. Для нее сегодня это не приоритет. Сейчас в индивидуальном формате у девушки занимаются до десяти ребят. К кому-то она ездит, с кем-то общается только онлайн.

«Сыну нравится заниматься. Получается отдыхать, делать паузу, восстанавливаться после школы. Он всегда ждет и готовится к занятию заранее, — рассказала ФАН Наталья, мама 13-летнего Вовы, который занимается йогой уже полгода. — Нравится разнообразие упражнений, в которых можно использовать разные предметы. И здорово, что когда нет возможности приехать к нам, можно позаниматься онлайн и не делать перерыв».

По словам медиков, йога реально полезна для ребенка. Но, чтобы случайно не навредить ему, важно перед самыми первыми занятиями получить консультацию педиатра. Врач учтет особенности здоровья ребенка, в том числе наличие хронических заболеваний.

По словам Анны Кылосовой, особых противопоказаний для детей для занятия йогой нет. Главное рассказать о каких-либо патологиях инструктору. Если у ребенка есть ограничения по физическим нагрузкам, то тренер просто уберет «физику».

«Именно поэтому йога как раз и походит детям с особенностями в развитии, у которых есть какие-то диагнозы. Там больше идет упор на дыхание, на понимание своего тела, на расслабление на восстановление. Именно такие техники даются, нежели физические», — уверяет инструктор.

Бесспорно, Анне, как любящей маме, хочется, чтобы каждый из ее учеников максимально укрепил свое здоровье, повысил внимательность, тонус организма и устойчивость нервной системы, укрепил иммунитет и вестибулярный аппарат. О том, что всего этого ребенок может добиться через занятия нейройогой. Нужно немного терпения и времени. А вот, что Анне Кылосовой по силам уже сейчас, это начать вести йогу в школах.

«Это только мечта. Я пока не знаю, с чего стартовать, к кому идти, с кем разговаривать. Возможно, начну с частных школ», — говорит Аня.

Вообще, нейройога нашла свое отражение во многих образовательных документах, в том числе и в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования. По ФГОС одним из приоритетных направлений деятельности детского сада является проведение физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и путем использования здоровьесберегающих технологий, к которым нейройога как раз относится.

В Перми, да и во многих российских регионах сегодня полно различных центров йоги. Судя по их популярности люди вполне довольны результатами, в том числе, и своих детей. В некоторых крупных городах РФ родители могут использовать йогу в качестве одной из бесплатных секции допобразования. И кажется, что для Перми идея довольно хорошая и подходящая.