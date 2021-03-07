Антон Богданов опроверг слухи, что фильм об Иване Семенове — ремейк ленты 1966 года

Пермь, 7 февраля. Продюсер и режиссер нового фильма о жизни Ивана Семенова Антон Богданов опроверг слухи и домыслы, которые появились в пермских социальных сетях о глобальном изменении сюжета.

Главный герой новой ленты по повести Льва Давыдычева действительно пятиклассник, не ученик второго класса, как в оригинале.

«У меня самого сын пятиклассник. И я знаю, что уровень юмора у второго и пятого класса сильно разный. Шутки про второклассника не «зайдут» людям. Просто полететь в космос уже не интересно. Рядом с нами поколение Илона Маска. Они смотрят образовательные программы и это нельзя не учитывать», — рассказал Антон Богданов в эфире «Эхо Москвы в Перми».

Также режиссер отметил, что любовная линия в фильме, конечно, есть, но ее развивают молодые педагоги, а не школьники, как писали в соцсетях. Смещение графика съемок из-за запрета дочери автора оригинальной истории про Ивана Семенова — это тоже только слухи, объясняет Богданов. Родственники пермского писателя Льва Давыдычева видели сценарий и претензий к нему не имеют.

«Никто не собирается делать ремейк. У многих сложилось неправильное впечатление. Есть книга, в свободном доступе ее всегда можно перечитать. Есть правообладатель. Это дочь Давыдычева Ольга, мы с ней связались, рассказали об идее, пообщались. Она одобрила, мы ударили по рукам. От источника остается основа», — говорит режиссер.

В 1966 году был снят фильм «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова — второклассника и второгодника». Съемки проходили в Перми, до сих пор сохранились многие локации, «засветившиеся» в фильме.

В 2021 году Антон Богданов сообщил, что планирует снять новый семейный фильм и рассказал, что в столице Прикамья в марте пройдет большой кастинг.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Перми предварительно отобрано 10 школ для съемок картины. Об этом сообщил врио главы города Алексей Демкин.