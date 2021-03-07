Ограничения на работу кафе и ресторанов сняты в Прикамье

Пермь, 7 марта. В Прикамье снимаются ограничения на работу заведений общественного питания с 01:00 ночи до 06:00 утра. Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора о мероприятиях, реализуемых для противодействия распространения коронавируса в регионе.

«Для заведений общепита по-прежнему продолжают действовать рекомендации Роспотребнадзора, таких как: расстановка столиков на расстоянии 1,5 метра друг от друга, наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, обработка рук антисептиком, регулярная санитарная обработка контактных поверхностей, температурный контроль. Также под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств», — отметили в пресс-службе краевой администрации.

До 21 марта сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска. До особого распоряжения оперштаба под ограничения попадают ночные клубы, дискотеки и культурно-массовые мероприятия.

Жителям региона по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в местах массового скопления людей: вокзалах, станциях, торговых центрах и других местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что распространение коронавирусной инфекции в Прикамье никак не сказалось на работе горнолыжных курортов в крае.