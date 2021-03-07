Пермская мэрия: Сжигание чучела и больших гуляний на Масленицу не предусмотрено

Пермь, 7 марта. В 2021 году сжигание чучела и больших гуляний на Масленицу не предусмотрено, поскольку они подразумевают массовое скопление зрителей, а это сегодня запрещено указом губернатора Прикамья и эпидемиологической ситуацией.

В департаменте культуры администрации Перми рассказали, что в городских масленичных гуляньях регулярно принимает участие порядка 12-15 тыс. человек. Так как организовать такие массовые мероприятия невозможно, принято решение, что в Перми пройдет масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около».

«В пяти городских пространствах состоятся концерты известных коллективов и исполнителей, входящих в состав «ПермьКонцерт». Площадками станут социокультурное пространство «Завод Шпагина», Пермская арт-резиденция, частная филармония «Триумф», концертный зал Дворца детского (юношеского) творчества и храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии», — рассказали в пермской мэрии.

Для участия в совместных арт-перформансах приглашены выпускники и студенты Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Также совместно с благотворительным фондом «Берегиня» 12 марта в 18:00 начнется сбор средств на лечение и реабилитацию одного из подопечных организации. На вечере состоится показ сценических народных и стилизованных костюмов с участием известных личностей и медийных лиц Перми.

Завершится фестиваль 14 марта в 17:00 концертом симфонической музыки в частной филармонии «Триумф».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что директор всемирно известного Дягилевского фестиваля Анна Касимова полностью отрицает появившуюся информацию о получения взятки и готовит заявление в полицию о распространении клеветы.