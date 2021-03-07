Севиль, Николетта, Колорада: названы имена, которые дают новорожденным пермячкам

Пермь, 7 марта. Мотовилихинский отдел ЗАГС столицы Прикамья обнародовал статистику имен, которыми пермяки называли своих дочерей с декабря 2020 года по настоящее время.

Среди самых необычных — Севиль, Николетта, Колорада и Савелия. У родителей новорожденных девочек крайне популярны имена: Мария, Анастасия, Дарья, Анна, Виктория, Елизавета, Полина, Алиса, Екатерина, Александра.

«В последнее время прослеживается тенденция давать девочкам интересные имена — Аркадия, Колорада, Савелия, Зои, Анетта», — рассказали ФАН в пермской мэрии.

Севиль в переводе с турецкого означает «любимая», румынское имя Николетта — «победа людей». Савелия толкуется как «простая» или «испрошенная у бога». Имя славянских народов Аркадия значит «смелая», Анетта — «польза, изящество».

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в ближайшее время минздрав Прикамья приобретет необходимый лекарственный препарат для лечения ребенка-инвалида, в закупке которого было отказано в прошлом году.