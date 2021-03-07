Результаты торгов по капремонту федеральной трассы оспаривают в Прикамье

Пермь, 7 марта. ООО «ТСИ-Пермь» обратилась Арбитражный суд Прикамья с иском к ФКУ «Управление автомобильных дорог «Прикамье», в котором требует отменить результаты торгов.

ФКУ заключило контракт по капитальному ремонту трассы М-7 «Волга» (371-378-й км) с подрядной организацией ООО «ДорТехИнжиниринг». Стоимость работ — 943 млн рублей.

В конце февраля 2021 года в пермский арбитраж поступил иск о признании «ДорТехИнжиниринг» банкротом. Заявление поступило от ООО «СТС» на 6,7 млн рублей. Однако затем иск был возвращен судом по ходатайству заявителя.

Ранее с иском о банкротстве «ДорТехИнжиниринг» обращалась налоговая инспекция. Однако ООО довольно быстро «закрыло» основной долг по «просрочке».

ФКУ «Управление автомобильных дорог «Прикамье» 6 марта подвело итоги аукциона по ремонту другого участка федеральной трассы М-7 «Волга» (477-509-й км). Победителем стала костромская компания «Дормостстрой» с ценой 1,219 млрд рублей.

Ранее в Прикамье началась масштабная реконструкция 9 км подъезда к Перми от трассы М-7 «Волга». Проезжая часть на участке 450-459 км расширится до четырех полос, появятся подземные и надземный переходы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Томске гендиректор коммерческой организации похитил более 9 млн бюджетных рублей, выделенных на ремонт дорог.