Победившая в конкурсе на расселение пермяков компания признана «недобросовестной»

Пермь, 7 марта. ООО «Стронг» включено в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение вынес Арбитражный суд Прикамья.

Компания выиграла аукцион на приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда. В соответствии с законом о контрактной системе, победитель конкурса обязан предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта либо в виде банковской гарантии, либо внесением денег на счет заказчика.

В регламентированный срок контракт был подписан, и ООО представило обеспечение его исполнения в виде 30% от максимальной цены контракта (банковскую гарантию) — порядка 18,5 млн рублей.

Однако затем заказчик (администрация Красновишерска) обнаружил, что банковская гарантия отсутствует в реестре. Был составлен протокол о признании «Стронг» в уклонении от заключения контракта. Администрация обратилась в Пермское УФАС России.

В ведомстве ФАН рассказали, что представители ООО утверждали, что при подписании проекта контракта специалист компании допустил техническую ошибку. Антимонопольное ведомство направило запрос в банк, который сообщил, что указанная банковская гарантия вообще не выдавалась.

«Победитель аукциона представил поддельную банковскую гарантию, надеясь на то, что заказчик этого не заметит. Поставщик сорвал план текущего года по расселению жителей Красновишерска из аварийного жилья. Что, естественно, привело к нарушению прав граждан», — пояснила пресс-службе ведомства начальник отдела контроля закупок пермского УФАС Екатерина Субботина.

В итоге ООО «Стронг» было включено в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Компания попыталась оспорить данное решение в суде. Однако краевой арбитраж признал правомерным решение антимонопольного органа.