Интернет-мошенники предлагают пермякам оформить соцвыплаты онлайн

Пермь, 6 марта. Сотрудники министерства социального развития Прикамья сообщили, что в соцсетях появились страницы мошенников, которые от имени Минтруда РФ предлагают оформить онлайн социальные выплаты.

«На деле такая «помощь» всегда оборачивается попытками выманить данные банковских карт и снятием с них средств. Соцвыплаты, пособия и субсидии никогда не оформляются в социальных сетях. Доверяйте информации только официального сайта Минсоца, на котором ведомство всегда информирует жителей региона об изменении или появлении пособий и выплат», - пояснили ФАН в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Ранее Минтербезопасности приводило статистику, что в 2020 году число пострадавших жителей региона от рук интернет-мошенников увеличилось вдвое по сравнению с 2019 годом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в России мошенники начали использовать новую схему обмана. Они рассылают письма под видом сообщений от портала «Госуслуги», которые потом ведут на фишинговые сайты.