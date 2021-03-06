Четверть популярных у пермяков объектов не соблюдает требования Роспотребнадзора

Пермь, 6 марта. Специалисты Управления Роспотребнадзора Прикамья и краевого Центра гигиены и эпидемиологии проверил более 670 объектов. Мероприятие проводилось в рамках мониторинга соблюдения юрлицами и ИП противоэпидемических мер.

Было установлено, что из 677 торговых точек, а также транспорта, общепита, быта, досуга и развлечений нарушения выявлены почти у четверти – 24,4% (165 объектов).

Наибольшее количество нарушений зафиксировано у сетевых магазинов – 30,8% и крупных непродовольственных точек – 32,8%. Чуть меньше (26,7%) нарушений у торгово-развлекательных центров.