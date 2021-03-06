Пермские ученые презентовали строительный материал, сохраняющий тепло в домах

Пермь, 6 марта. В столице Прикамья презентовали новый строительный материал – разработку студентов и ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Он создан на основе пеностекла и улучшает теплоизоляцию на 25%.

По словам инженера кафедры материаловедения Политеха Дианы Рустамовой, из-за высоких сегодня требований к экологичности и энергоэффективности материалов, приоритетным направлением является именно разработка новых строительных технологий и их производство.

Для переработки чаще всего используют техногенные, бытовые отходы и побочные продукты промышленности. В ПНИПУ предложили «улучшить» теплоизоляционные свойства штукатурных гипсовых смесей с помощью пеностекла, которое является экологичным и долговечным материалом и уже доказало эффективность в качестве конструкционного материала и в роли «упрочнителя» бетона.

«Пеностекло стало перспективным наполнителем для пор теплоизоляционных смесей. Мы использовали его в измельченном состоянии и в виде гранул. Провели испытания, чтобы выяснить, как различные добавки меняют характеристики материала. Результаты показали, что пеностекло улучшает теплоизоляционные свойства и прочность материала», — рассказала Диана Рустамова.

По словам заведующего учебной лабораторией кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Георгия Сопегина, разработка позволила переработать бытовые отходы из стекла в долговечный и безопасный материал, который поможет утеплить жилье.

Эксперименты показали, что материал снизил теплопроводность и обеспечил на 20-25% более эффективное сохранение тепла. Разработка, по мнению исследователей, может заинтересовать предприятия строительной отрасли, ЖКХ, сельскохозяйственные организации и людей, занимающихся индивидуальным строительством.