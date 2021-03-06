Пермь вспоминает бойцов СОБРа, павших в 96-м в неравной схватке с боевиками в Чечне

Пермь, 6 марта. 25 лет назад, 6 марта 1996 года, в Грозном два экипажа бронетехники с десантом СОБР попали под обстрел боевиков. БРДМ была повреждена из гранатомета. Личному составу пришлось занять круговую оборону.

Совсем еще молодые сотрудники СОБРа УОП при УВД Пермской области несколько суток вели бои с превосходящими силами противника. Раненый младший лейтенант Федор Кузьмин отказался покинуть подбитую машину, отвлек огонь на себя, в итоге сгорел заживо. Его было посмертно присвоено звание Героя России. Семерых погибших «собровцев» посмертно наградили Орденом мужества.

«Федор, наш старший брат, в многодетной семье был нам вместо отца, опорой и защитником. О поездке в командировку маме и нам ничего не сказал. Он всегда оберегал маму от всяческих переживаний. 8 марта мы узнали, что наш брат геройски погиб в Грозном. Помню с детства неутихающие горе и слезы мамы, и как нам, детям, было трудно без его поддержки», — рассказала пресс-службе краевого МВД сестра погибшего Маргарита Васильевна Батурова-Кузьмина.

Участники тех страшных событий вспоминают, что поначалу противник вел обстрел точечными ударами. Его основные силы находились в скрытых огневых позициях и не вступали в бой до определенного времени.

«Заняли оборону и начали проводить эвакуацию тяжелораненых и убитых. Но боевики накрыли нас мощным шквальным огнем из всех имеющихся огневых точек: из окон, с балконов, крыш домов», — вспоминает участник событий Александр Макаренко.

По словам бойцов, врач отряда во время боя был ранен, но продолжал оказывать медицинскую помощь. Он погиб от пули снайпера противника.

Последним среди тех, кому не удалось остаться в живых в той бойне, был Андрей Борисов. Она получил тяжелое ранение в голову, ему срочно требовалась госпитализация.

«Попытались на БРДМ переправить Андрея в аэропорт Северный для эвакуации в военный госпиталь Владикавказа. В пути следования попали под обстрел боевиков. БРДМ потеряла управление и въехала в стену здания. Попали в окружение, но продолжали вести перестрелку. Тогда пришлось прятаться в подвале дома», — вспоминают «собровцы».

Тогда россиян захватили в плен и приговорили к расстрелу. Но вовремя подоспевшие сотрудники Уральского отряда, отбили их у боевиков. К сожалению, необходимую и своевременную медицинскую помощь Борисову оказать так не удалось. В ночь с 8 на 9 марта он погиб.

Героев СОБРа похоронили с почестями в Перми. Среди павших в 1996 году в бою: Андрей Борисов, Дмитрий Бывальцев, Вадим Бажин, Игорь Гуль, Сергей Плешков, Вадим Субботин, Сергей Федин.

На камне Мемориала «Вечной Славы» высечено большими буквами «Прости, Братка!» и третий тост за... пацанов.