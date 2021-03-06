Пермский «Уралкалий» стал долголетним титульным спонсором команды Формулы-1

Пермь, 6 марта. Команда F1 Uralkali Haas представила ливрею своего обновленного гоночного автомобиля VF-21. Haas F1 Team изменила названием после подписания долгосрочного контракта с одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений — «Уралкалием». ПАО стало титульным партнером команды.

VF-21 дебютирует в пятницу, 12 марта — в первый день предсезонных испытаний, проводимых на международной трассе Бахрейна.

«Я очень рад приветствовать «Уралкалий» в Формуле 1 в качестве титульного партнера Haas F1 Team, — сказал журналистам председатель команды Джин Хаас. — Это захватывающее время для команды — пришел «Уралкалий», и за нас едут Никита Мазепин и Мик Шумахер».

Руководитель команды Гюнтер Штайнер сообщил, что теперь новичкам предстоит год обучения.

«Мы сосредоточили наше внимание на автомобиле 2022 года, и, как мы надеемся, он станет еще более качественным. Все мы примерно знаем, где мы примерно в итоге окажемся в этом сезоне. Поэтому сначала мы должны подключить ребят к тестовым заездам. Времени на самом деле очень мало», — отметил Штайнер.

Предсезонные «тесты» на международной трассе Бахрейна пройдут с 12 по 14 марта. Чемпионат мира FIA Formula 1 нынешнего года стартует с открытия сезона Гран-при Бахрейна 28 марта.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что «Уралкалий» вошел в топ-30 рейтинга Forbes самых экологичных компаний России.