Директор Дягилевского фестиваля подаст заявление о клевете после сообщений о взятке

Пермь, 6 марта. Директор всемирно известного Дягилевского фестиваля Анна Касимова полностью отрицает факт получения взятки и готовит заявление в полицию о распространении клеветы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении одного из подрядчиков Пермского театра оперы и балета. Якобы в 2017–2019 годах ИП передал деньги Анне Касимовой для заключения контрактов с подконтрольными ему структурами. По неподтвержденным данным, речь идет о 700 тыс. рублей.

В пресс-службе пермского театра сообщили журналистам, что узнали новость из средств массовой информации, и Анна Касимова не причастна к незаконным операциям, связанными с финансированием фестиваля.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в январе 2021 года уличные художники выступили с инициативой создать граффити, посвященное 150-летию Пермской оперы и 95-летию Пермского балета. Инициатива вызвала немало споров.