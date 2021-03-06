Пермские учителя покажут свои навыки на чемпионате по «экстремальной» педагогике

Пермь, 6 марта. Учителя Прикамья покажут свое профессиональное мастерство на чемпионате по экстремальной педагогике. Соревнования под названием «Уважать человеческое достоинство в любой ситуации» пройдут в Пермском гуманитарно-педагогическом университете (ПГПУ) 24 марта.

На мероприятии в формате реалити-шоу участники будут решать сложные педагогические ситуации, которые происходят в обычной школьной жизни. Завкафедрой новой и новейшей истории России ПГГПУ Андрей Суслов рассказал пресс-службе главы Прикамья, что специально подготовленные актеры будут провоцировать учителей на конфликт.

«В этот момент перед преподавателем встает выбор: или бездействовать, или предпринять усилия с применением психического насилия, или же воспользоваться педагогическими средствами, чтобы справиться с ситуацией корректно», — объяснил профессор.

После будет организован разбор действий экспертами с участием зрителей, которыми могут стать все желающие, в том числе, студенты педагогических специальностей, учителя, журналисты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов высоко оценил вклад Прикамья в проведении всероссийского конкурса «Воспитатель года-2020».