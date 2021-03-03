Ошибочно признанного мертвым убийцу целой семьи везут в Пермь

Пермь, 3 марта. В столицу Прикамья из Екатеринбурга правоохранительные органы везут подозреваемого в жестоком убийстве — 16-летнего молодого человека.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что утром 2 марта в одном из частных домов в поселке Октябрьский Пермского края были обнаружены тела женщины 1979 г. р., ее дочери 2008 г. р. и, как считалось изначально, сына 2004 г. р. В связи со случившимся в розыск был объявлен отец семейства.

Однако в ходе судебно-медицинской экспертизы были идентифицированы тела погибших. Это мать, дочь и отец. Родственники ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка из-за сильного обезображивания лица и головы, вызванного наличием большого количества рубленых ран.

«В итоге подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки. Им оказался сын погибших — молодой человек 2004 года рождения. Его местонахождение установлено на территории Екатеринбурга. В настоящее время он доставляется для производства необходимых следственных действий в СУ СК России по Пермскому краю», — сообщили ФАН в пресс-службе краевого Следственного комитета.

По данным следствия, молодой человек нанес множественные удары топором членам свои семьи. После этого он скрылся на такси за пределы региона.

Сейчас устанавливают мотивы преступления. Назначены судебно-медицинская, химическая, генетическая, биологическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая, трасологическая экспертизы.

Уже допрошено не менее 175 свидетелей, в том числе родственники, одноклассники, педагоги, друзья и знакомые, коллеги по работе, жители близлежащих частных домов.