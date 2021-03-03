Отстранение от должности экс-председателя Пермской гордумы признано законным

Пермь, 3 марта. Апелляционная жалоба экс-спикера Пермской городской думы Юрия Уткина оставлена краевым судом без удовлетворения. Таким образом, его отстранение от должности признано законным.

Ранее заседание трижды переносилось. Дело в том, что истец не мог лично присутствовать в суде по медицинским причинам. Сначала он находился на лечении в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. Потом был под наблюдением врачей в городской поликлинике №4.

Бывший председатель Пермской гордумы пытался оспорить решение Ленинского районного суда об отказе в рассмотрении его иска по восстановлению в прежней должности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 27 октября 2020 года на пленарном заседании решением большинства депутатов Юрий Уткин был лишен поста председателя. Голосование экс-спикер назвал незаконным.