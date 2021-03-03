В Прикамье ребенок-инвалид смог получить незарегистрированное в РФ лекарство через суд

Пермь, 3 марта. В ближайшее время Минздрав Прикамья приобретет необходимый лекарственный препарат для лечения ребенка-инвалида, в закупке которого было отказано в прошлом году.

Со слов законного представителя ребенка, ее семилетняя дочь страдает тяжелой формой эпилепсией. Более полугода девочка не получает соответствующего лечения из-за отсутствия необходимого препарата.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края ФАН рассказали, что в августе 2020 года консилиум врачей федеральной медицинской организации назначил ребенку пожизненно препарат «Стирипентол» — в связи с абсолютными показаниями и отсутствием альтернативного лекарства. Цена упаковки — 65 тыс. рублей.

«Однако краевое министерство здравоохранения отказало в его закупке для нужд ребенка, поскольку лекарство не зарегистрировано в России. Региональным прокурором был предъявлен в суд иск к краевому Минздраву, чтобы признать право девочки на бесплатное обеспечение указанным лекарственным препаратом в дозах, рекомендуемых уполномоченной медицинской организацией», — пояснили в прокуратуре.

Во вторник, 2 марта, Ленинский районный суд Перми удовлетворил требования прокурора в полном объеме.