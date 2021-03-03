Школьница из Прикамья стала второй на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву

Пермь, 3 марта. В Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по избирательному праву «Софиум».

В «турнире» участвовало более 130 старшеклассников из 58 регионов РФ. Уроженка Березников Пермского края Ксения Полудницына заняла второе место среди учащихся 10 классов.

Финал проходил в два тура: тестирование и интеллектуальная игра. По результатам тестов участников разделили на «игроков» и «болельщиков». В итоговом состязании встретились 19 десятиклассников и 14 одиннадцатиклассников, а болельщики помогали, зарабатывая дополнительные баллы, ответами на вопросы из зала.

Участникам предлагалось решить ситуационные задачи, с которыми можно столкнуться на практике – в период реальной избирательной кампании или в ходе голосования.

Олимпиада «Софиум» проводится совместно с Минпросвещения РФ, Российским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК, региональными органами власти и Некоммерческой организацией «Российский фонд свободных выборов».