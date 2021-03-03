Покушение на члена адвокатской палаты произошло в Перми

Пермь, 3 марта. На члена адвокатской палаты Прикамья Евгения Елькина возле его дома в центре города произошло нападение. В тяжелом состоянии он был госпитализирован. В региональном СК возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

При этом в беседе с журналистами сам Елькин сказал, что не связывает происшествие с каким-то конкретным делом, которое он сопровождает или вел ранее. А в следственном управлении СКР по Пермскому краю рассказали СМИ, что покушение может быть связано с его профессиональной деятельностью.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Прикамья разыскивается мужчина 1980 года рождения по подозрению в особо жестоком убийстве женщины и двух детей.