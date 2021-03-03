Нижегородская компания попробует построить галерею в Перми за 4,2 миллиарда

Пермь, 3 марта. ООО «ЛимакМаращСтрой» (Нижний Новгород) предложила разработать рабочую документацию и построить новое здание Пермской художественной галереи за 4,161 млрд рублей.

В итоге компания стала победителем конкурса. В аукционе также принимали участие: «Фортэкс» (Татарстан), «АСГ Техно Строй» (Московская область) и столичная «Строительная компания ФЛАН-М».

Новое здание галереи расположится на территории завода им. Шпагина. Его площадь составит около 21,6 тысячи квадратных метров — в семь раз больше нынешнего. Построить объект планируется к 2023 году — к 300-летию Перми.

ООО «ЛимакМаращСтрой» уже строит в столице Прикамья новый многофункциональный центр с гостиницей. В течение 20 дней УКС Прикамья должен заключить с подрядчиком контракт — при условии предоставления обеспечения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что итоги аукциона на разработку и строительство нового здания пермской галерей планировали подвести еще 29 января.