«Аэрофлот» уже с мая может прекратить полеты в Пермь

Пермь, 3 февраля. В 2021 года «Аэрофлот» прекратит полеты в 26 российских городов. До 2028 года компания передает направления внутри страны своим «дочкам» — «России» и «Победе».

В Пермь будут летать оба перевозчика. А в случае дефицита на рынке их подстрахует S7 Airlines. «Аэрофлот» перестанет выполнять рейсы в Пермь в мае–августе 2021 года.

В компании рассказали журналистам, что сокращение присутствия крупнейшего авиаперевозчика в России должно привести к снижению стоимости билетов в экономклассе на 30%.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в конце февраля из пермского аэропорта после отмены ограничений, связанных с COVID-19, состоялся первый международный рейс. Его осуществила авиакомпания Royal Flight.