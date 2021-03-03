По факту убийства женщины и двух детей разыскивается житель Прикамья

Пермь, 3 марта. Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам убийства двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью (пп. «а,в,д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Трагедия произошла утром 2 марта в одном из частных домов в поселке Октябрьский Пермского края. Были обнаружены тела женщины, 1979 г. р., ее дочери 2008 г. р. и сына 2004 г. р., подтвердили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В связи со случившимся разыскивается мужчина 1980 года рождения: на вид 35-40 лет, рост 165-175 см, нормального телосложения, волосы светло-русые.

Был одет в шапку темного цвета, черную куртку, темные брюки. С собой может находиться сумка черного цвета через плечо.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели детей в Пермском крае. Инцидент произошел в селе Орда 17 февраля.