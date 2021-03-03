Девять лет строгого режима за содействие терроризму получил житель Прикамья

Пермь, 3 марта. В Прикамье вынесен приговор 22-летнему мужчине, который признан виновным в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и склонению лица в совершение преступления (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Расследованием занимался первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Пермскому краю.

Установлено, что молодой человек уже был судим за совершение преступлений против общественной безопасности через Интернет (приготовление к финансированию терроризма и возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку отношения к религии).

«В июне 2019 года, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Пермского края, он через социальную сеть направлял жителю Москвы сообщения с предложением вступить и поучаствовать в деятельности международной террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена на территории Российской Федерации)», — пояснили ФАН в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В итоге ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Следственный комитет Прикамья и министерство здравоохранения региона инициирует проверку по инциденту с нанесением нескольких ударов сотрудницей больницы ребенку.

1 Организация запрещена на территории РФ.