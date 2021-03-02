Десять пермских школ предварительно выбрали для съемок фильма об Иване Семенове

Пермь, 2 марта. В столице Прикамья предварительно отобрано городских 10 школ для съемок нового фильма об Иване Семенове. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил врио главы Перми Алексей Демкин.

Съемки киноленты по мотивам повести о второгоднике и второкласснике под рабочим названием «Многотрудная жизнь второгодника Семенова» пройдут летом 2021 года.

«Обратились к нам за помощью в подборе мест для съемок. В результате предварительно было отобрано 10 школ, затем из них выберут подходящие. Хорошая новость с точки зрения продвижения нашего образования на всероссийском уровне, – написал в своем Instagram Алексей Демкин.

Местом действия фильма станут, в том числе, улицы Перми. Для участия в процессе планируется привлечь жителей региона.

В январе 2021 года фильм прошел первый этап отбора на получение субсидий из бюджета Прикамья на возмещение части затрат кинокомпаниям. Режиссером картины станет пермяк Антон Богданов.