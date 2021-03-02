Освоить четыре миллиарда за возведение галереи в Перми готовы четыре компании

Пермь, 2 марта. Во вторник завершилась процедура подачи заявок на конкурс по строительству галереи в Перми. О своих желании и возможностях объявили четыре компании.

Итоги аукциона планировали подвести еще 29 января. Но министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров заявил тогда, что сроки переносятся на март для того, чтобы у потенциальных участников было больше времени проанализировать закупку.

В феврале максимальная стоимость контракта была снижена на 6 млрд руб. — до 4,225 млрд рублей. Здание новой художественной галереи входит в перечень приоритетных объектов (в рамках проекта «Пермь-300»), которое должно быть сдано в эксплуатацию в 2023 году.

Площадь запланированной пятиэтажной галереи в семь раз больше нынешней – 21,6 тыс. кв. метров.