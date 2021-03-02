Пермский перевозчик обратился в СК после анонсированной забастовки водителей

Пермь, 2 марта. Замруководителя компании-перевозчика ООО «РТ Лайн» Эдуард Степанов рассказал, что анонсированные забастовки, депремирование и увольнение водителей в Перми – не более чем черный пиар.

Ранее ФАН сообщал, что с 1 февраля в столице Прикамья в рамках транспортной реформы на автобусных маршрутах №4, №80 и трамвае №6 в тестовом режиме была запущена бескондукторная оплата проезда. Сначала на маршруте №4 водители отказались собирать с людей деньги, а в конце месяца стало известно, что общественная организация «Союз водителей автобусов» готовит общегородскую забастовку.

Данная инициатива администрации была встречена в штыки не только перевозчиками, но и депутатами Пермской городской думы. Так Арсен Болквадзе поинтересовался у представителей администрации, что будет с кондукторами дальше, и где они будут работать.

«И не будем забывать, что сбор оплаты за проезд — не единственная функция кондуктора. Кто сейчас будет следить за чистотой в салоне или за общественным порядком, безопасностью?» — уточнил депутат.

В обращении профсоюза говорится, что забастовка будет проведена строго в соответствии с действующим законодательством.

«Мы не поведем своих единомышленников на несанкционированные митинги, мы сделаем «официальный выходной» для линейного персонала Пермских АТП, за который, их нельзя будет уволить и применить к ним штрафные санкции. Любые попытки руководства того или иного предприятия Перми привлечь к какой либо ответственности персонал за участие в забастовке, будут квалифицированы как противоправные действия с дальнейшими претензиями к ним со стороны правления независимого профсоюза в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ», — сказано в сообщении.

На забастовке собираются выдвинуть требования к городской мэрии в части доработок проекта эксперимента по бескондукторной оплате проезда.

В интервью РБК Эдуард Степанов заявил, что председатель профсоюза пришел в офис «РТ Лайн» и предложил свои услуги, фактически «крышу», за отдельную плату.

«Он представляет себя председателем какого-то профсоюза. Человек набрался смелости, пришел к нам в офис и предложил свои услуги для того, чтобы нас не потопить. У нас есть запись. Сегодня мы направляем заявление в СК с приложением видео и аудиофиксации. Он вносит смуту в Перми. Он сталкивает лбами компании», – отметил замдиректора перевозчика.

Ранее СМИ сообщали, что в связи с протестами водителей компании были расторгнуты трудовые отношения с бригадиром одного из маршрутов Антоном Максеевым. Но он, в свою очередь, эту информацию опроверг и сказал, что насчет увольнения узнал из СМИ.

В свою очередь, горадминистрация нацелена на поиск компромисса в решении вопроса. Глава транспортного департамента пермской мэрии Анатолий Путин заявил, что готов встречаться и разговаривать напрямую с водителями.