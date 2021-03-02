Прикамье – один из лидеров РФ по кредитованию предпринимателей в пандемию

Пермь, 2 марта. Предпринимательский климат и условия для ведения деятельности в целом в Прикамье можно оценить, как удовлетворительные, заявил во время рабочей встречи с губернатором Пермского края Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Новоселов.

По итогам пандемийного 2020 года на 10% сократилось число субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Прикамья, но значительно выросло количество самозанятых, большинство из которых бывшие ИП.

«По объемам выданных кредитов на возобновление деятельности край находится на третьем месте среди регионов РФ. Это важно, поскольку этот вид поддержки является наиболее эффективным, и позволил многим предпринимателям продолжить деятельность и выплачивать зарплаты», — отметил региональный бизнес-омбудсмен.

Задолженность бюджета по государственным и муниципальным контрактам в 2020-м оказалась ниже, чем годом ранее. При этом на 45% выросло число обращений предпринимателей в аппарат Уполномоченного – 1 651, из которых 60% касались различных сложностей, связанных с COVID-19.

«Мы заинтересованы в том, чтобы возможности для развития бизнеса в регионе расширялись, а предпринимательская активность возрастала. От этого зависит и восстановление экономики, и ситуация на рынке труда», – подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества в создании условий для развития малого и среднего бизнеса, формированию для их работы конкурентной среды, а также стимулировании роста предпринимательской активности.