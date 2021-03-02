Пермские экономисты предложили закупаться у оптовиков, чтобы не раскручивать инфляцию

Пермь, 2 марта. Экономисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) дали рекомендации, как самим потребителям не «раскручивать» инфляцию.

В январе 2021 года увеличение стоимости продуктов в России достигло максимума за пять лет. По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, потребительские цены в РФ выросли за год на 7% и превысили уровень инфляции.

По словам доцента кафедры экономики и финансов пермского Политеха Александра Горшкова, люди часто сами принимают неверные решения, которые в итоге и провоцируют инфляцию. К примеру, информация о повышении цен часто заставляет человека покупать продукты впрок – это называется «инфляцией спроса», когда изменение уровня цен объясняется избыточным совокупным спросом.

«Любой продавец стремится к тому, чтобы в его магазине не было пустых полок. Чтобы доставить и расфасовать товар со склада, необходимы дополнительные средства и время. В момент, когда спрос превышает предложение, темпы покупки продуктов значительно обгоняют возможности подвоза новой партии. В этих условиях единственный способ остановить скупку товара – повышение цены, что приносит выгоду только продавцу», — уверен Горшков.

При этом стоимость товаров увеличивается быстро, а снижается медленно и не возвращается к исходному уровню. По мнению экономистов пермского вуза, чтобы не раскручивать «спираль инфляции», можно на время отказаться от определенного продукта или заменить его другим.

«Есть и отработанный сценарий, который уже используют страны с развитой рыночной экономикой. Если вы планируете приобрести объем продукции больше фасованных объемов в рознице и не хотите спровоцировать ажиотаж, делайте покупки на оптовых рынках. Закупка на складе или базе не отразится на общей картине, – поясняют в ПНИПУ. – В западных странах сложилась объемная модель потребления, когда обеспеченное население закупает товары текущего потребления в больших объемах на длительный срок на оптовых рынках».

Правда, тут экономисты оговариваются, что все это возможно, если покупатели долгое время ведут совместный бюджет и знают потребности всех членов семьи, а также имеют доход выше среднего, который позволяет совершать большие закупки и сохранить часть средств».