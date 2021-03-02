Департамент культуры пермской мэрии согласился со всеми претензиями УФАС

Пермь, 2 марта. Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми исполнил предупреждение Пермского УФАС России о нарушении закона о защите конкуренции. Ведомством было установлено, что на протяжении последних лет департамент выделял субсидии на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий подведомственным учреждениям, которые, в свою очередь, привлекали третьих лиц.

По закону о контрактной системе выбор подрядчика должен происходить исключительно через конкурсные процедуры. В данном случае подведомственные учреждения выступали посредниками по передаче бюджетных денег между департаментом и исполнителями, что противоречит закону.

«Именно по такой схеме работало МАУ «Агентство социокультурных проектов», которое получало субсидии на проведение мероприятий и расходовало бюджетные деньги на оплату услуг и работ различных хозсубъектов по договорам ГПХ, заключая при этом соглашения с подрядчиками, в том числе как с единственными поставщиками», — пояснили ФАН в пермском УФАС.

Сотрудники ведомства усмотрели в действиях департамента культуры и молодежной политики признаки нарушения закона о защите конкуренции.

«Департамент согласился с выдвинутыми в предупреждении претензиями и принял обязательство в дальнейшем не нарушать антимонопольное законодательство», — отметил руководитель регионального УФАС Александр Плаксин.

«Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» из автономной была преобразована в муниципальное бюджетное учреждение для осуществления законных закупок товаров, работ и услуг.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермское УФАС нашло признаки нарушения закона о защите конкуренции в работе МКУ «Городское управление транспорта» и пермской мэрии.