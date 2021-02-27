Несырьевой неэнергетический экспорт Прикамья в Китай составил 392 млн долларов

Пермь, 27 февраля. Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ) Дмитрий Прохоренко в рамках онлайн-конференции «Российско-Китайский Диалог» рассказал, что несырьевой неэнергетический экспорт Прикамья в Китай по итогам 2020 года составил 392 млн долларов.

В ходе онлайн-встречи, организованной региональным правительством и Народным правительством города Циндао руководители пермских компаний: ТД «Тенториум», ГК «ПЦБК», Кондитерская фабрика «Пермская», «Терминал-Лысьва» рассказали о преимуществах своих продуктов и перспективах сотрудничества с китайскими партнерами.

«Уже сегодня география продаж фабрики «Пермская» — 86 регионов России, 14 стран мира, включая страны СНГ, Евросоюза и США. «Пермская» — первая и самая крупная кондитерская фабрика на Урале и в Сибири. Мы сохраняем свою самостоятельность и не входим в состав международных кондитерских холдингов, что позволяет оперативно принимать решения, быть более гибкими и клиентоориентированными. Участвуя в российско-китайском диалоге, мы увидели, что у нашей продукции есть потенциал на рынке КНР», — подчеркнул регионального менеджера по развитию экспортных продаж предприятия Игорь Федотов.

На сегодняшний день 460 пермских предприятий пищевой промышленности готовы к выходу на зарубежные рынки.

«Китайская сторона отметила высокий потенциал сотрудничества с Прикамьем и выразила интерес к продолжению взаимодействия. По итогам конференции стороны обменялись контактными данными предприятий, описанием их продукции и пожеланиями к потенциальными партнерам по формату сотрудничества», — пояснили ФАН в министерстве экономического развития Пермского края.

В период с января по ноябрь 2020 года Прикамье заняло 15 место по объему экспорта в стране (4,04 млрд долларов), третье место по объему экспорта в ПФО. В рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 7 695 млн долларов.