Пермяки проводили зиму массовым обливанием, несмотря на продление ограничительных мер

Пермь, 27 февраля. В столице Прикамья жители организовали массовую акцию. Люди вышли к арт-объекту «Счастье не за горами», чтобы устроить проводы зимы.

Около 50 пермяков в трусах и купальниках под лозунг «Весна идет, весне дорогу» облили себя холодной водой из тазиков и ведер. По данным метеослужб, сегодня в Перми от -11 до -18 градусов.

Еще более полусотни жителей наблюдали за происходящим со стороны, снимали все на мобильные устройства и поддерживали земляков.

В четверг, 25 февраля стало известно, что, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, ограничительные меры в регионе продлены до 7 марта. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья жители по-прежнему пытаются понять и оспорить некоторые пункты «коронавирусного» указа губернатора Дмитрия Махонина.