Почти 10 тысяч комплектов вакцины «Cпутник V» прибыли в Прикамье

Пермь, 27 Февраля. В столицу Прикамья доставлено еще 9 900 комплектов двухкомпонентной вакцины от коронавируса. Партия поступила в медицинские учреждения, участвующие в иммунизации населения.

Всего за время вакцинации в Пермский край поступило 67 162 комплекта вакцины «Cпутник V». Массовую иммунизацию жителей проводят 46 медорганизаций Прикамья, как подведомственные региональному Минздраву, так и частные. В Перми и ряде территорий края вакцинацию централизованно проходят работники предприятий.

По данным Роспотребнадзора на 27 февраля, за последние сутки в Пермском крае выявлено 194 новых случая заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 166 – амбулаторно на дому. Вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли 40 165 человек, вторым – 10 623 жителей региона.​

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 18 февраля в Пермь доставили еще 14 400 комплектов двухкомпонентной вакцины от COVID-19.