Пермяки сыграли в хоккей со сборной ветеранов Службы коменданта Московского Кремля

Пермь, 27 февраля. В рамках праздничной серии к Дню защитника Отечества на ГУМ-Катке в Москве команда «Губерния» Пермского края и сборная ветеранов Службы коменданта Московского Кремля провели товарищескую встречу. Капитаном пермской команды является глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Ежегодно в Президентском полку служат по 15 ребят-призывников из Пермского края. Очень хотелось бы, чтобы этот матч способствовал увеличению количества новобранцев из региона минимум вдвое», – отметил Герой Советского Союза генерал-майор Геннадий Зайцев, который пришел поболеть за своих земляков.

Первое вбрасывание шайбы исполнил легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. В итоге встреча закончилась 9:5 в пользу «хозяев».

«Губерния» создана по инициативе Дмитрия Махонина в 2020 году и дебютировала в сентябре на Гала-матче звезд хоккея в УДС «Молот» в рамках суперфинала турнира «Золотая шайба». В ее составе играют сотрудники администрации и правительства Пермского края, депутаты Законодательного Собрания, общественные деятели региона.

В четверг, 25 февраля глава Прикамья вместе с воспитанником Центра помощи детям из Горнозаводска Кириллом Мокрецовым сыграл за команду госслужащих против сборной офицеров (8:8).

«Эти матчи консолидировали уроженцев Прикамья, собрали всех вместе для того, чтобы поддержать сборную с нашей общей для всех малой Родины. Сюда приехали члены Пермского землячества, жители из самого региона. Считаю это таким небольшим вкладом в копилку развития нашего большого, талантливого, красивого, гостеприимного и успешного региона», — сказал Дмитрий Махонин.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) поблагодарила власти Прикамья за отличную подготовку и проведение отборочных матчей Чемпионата Европы 2022 года.