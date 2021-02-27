Минздрав и СК Прикамья проверят видео, на котором медсестра избивает ребенка

Пермь, 27 февраля. Министерство здравоохранения Прикамья инициирует проверку по инциденту с нанесением нескольких ударов сотрудницей больницы маленькому пациенту.

Случай произошел в детском отделении клинического фтизиопульмонологического медицинского центра Перми. Видео появилось в социальных сетях в пятницу, 26 февраля. На нем видно, как женщина в медицинском костюме хватает лежащего на полу ребенка и наносит ему несколько ударов его же рукой.

В краевом Минздраве журналистам сообщили, что такое отношение медперсонала к пациентам недопустимо. По фактам, зафиксированным на видео, специалистами министерства будет проведена проверка. Видеозапись уже передана главному врачу медицинского учреждения для принятия мер.

В краевом ГУ МВД сообщили, что по факту инцидента зарегистрирован материал. Его направят в следственный комитет.