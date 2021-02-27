Пермские ученые разработали модуль, помогающий экономить на отоплении

Пермь, 27 февраля. В Прикамье разработали интеллектуальный модуль для управления локальной системой теплоснабжения. По словам исследователей Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), нейросети помогут точно и оперативно рассчитывать температуру теплоносителя на выходе из котельной.

Пока в теории это значит, что температура поддерживается в норме, не случается необоснованного перегрева теплоносителя, что позволяет потребителям экономить средства на отоплении.

Доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики пермского Политеха Владимир Онискив пояснил ФАН, что сейчас достаточно широко используют блоки управления, которые автоматически поддерживают заданную температуру на выходе из котельной. А нужные значения определяет оператор, ориентируясь на термометр и доступную обратную связь.

«Эта разработка предполагает управление с помощью таких нейросетей, которые используют в расчетах не только текущее значение температуры окружающей среды, но и разумный прогноз. Это позволяет заранее оценить температуру носителя и избежать «запаздывания», — уверен Онискив.

Ученые опробовали интеллектуальный модуль вместе с программно-аппаратной системой управления «Aurora. Тепловой баланс в ЖКХ», которую разработала и использует одна из компаний Прикамья. В результате комплекс, учитывая прогноз погоды, автоматически отрегулировал температуру теплоносителя на выходе из котельной.

«Чтобы обеспечить необходимое тепло в домах, теплоснабжающие организации должны постоянно мониторить температурное состояние сети. Пока большинство компаний страхуют свои риски, поддерживая более высокие значения температуры теплоносителя. В результате жители зачастую вынуждены переплачивать за коммунальные услуги», — рассказали в ПНИПУ.

Использование нейросети в процессах управления тепловой сетью позволяет экономить топливо и не допустить его перерасхода. При резких изменениях погоды этот эффект становится особенно значимым.