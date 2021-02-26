Оспаривание «коронавирусного» указа губернатора Прикамья дало первые плоды

Пермь, 26 февраля. В столице Прикамья жители по-прежнему пытаются понять некоторые пункты «коронавирусного» указа губернатора Дмитрия Махонина. В четверг стало известно, что, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, ограничительные меры в регионе продлены до 7 марта. Соответствующие изменения внесены в указ.
Все началось осенью прошлого года, когда инициативная группа «За реформу платной парковки» запланировала провести в Перми автопробег в поддержку требований о реформе системы, но акция не была согласована с администрацией города со ссылкой на Указ губернатора о коронавирусе №121.
Последнее заседание суда по оспариванию документа состоялось 15 февраля, а текст решения будет готов только 2 марта. Однако уже сегодня инициаторы процесса говорят о том, что они добились главного, а именно подтверждения со стороны представителя губернатора того, что публичные мероприятия проводить можно.
Дело в том, что позиция губернатора в судах оказалась очень противоречивой. Ситуация с пандемией действительно заставила в какой-то момент, возможно, принимать поспешные решения и не всегда правильно формулировать суть. Но при этом непонятно, почему возникла ситуация с перекладыванием обязанностей друг на друга.
20 января 2021 года во время очередного судебного заседания представитель губернатора сказал, что по пункту 2.1 указа массовые публичные акции проводить однозначно можно, но необходимо все согласовать в компетентном органе. Однако на вопрос, что это за орган, ответа получено не было.
Еще в декабре 2020 года управление по вопросам общественного самоуправления пермской мэрии направляло запрос на имя руководителя администрации губернатора края Леонида Политова с просьбой разъяснить ряд положений Указа губернатора № 121.
Мэрия просила ответить на следующие вопросы:
1. Возможно ли согласование проведения публичных мероприятий в соответствии с пунктами 2.1 и 2.7 соответствующего указа?
2. Кто наделен полномочиями по согласованию проведения публичных мероприятий в соответствии с п. 2.1 указа губернатора (при наличии возможности такого согласования)?
В пояснении начальник управления, замглавы администрации Перми Лидия Королева уточняет, что, несмотря на то, что на территории региона действует Указ губернатора №121, в управление поступают уведомления о проведении публичных мероприятий со ссылкой на федеральный закон № 54 от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Дело в том, что именно в соответствии с этим законом, а также Законом Пермской области от 10.10.2005 № 2538-560 «О порядке подачи уведомления…» публичные мероприятия в крае должна согласовывать именно администрация города.
«Указом №121 отменено проведение публичных мероприятий, за исключением одиночных пикетирований, проводимых одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции. Установленные пунктами 2.1 и 2.7 Указа № 121 исключения не распространяются на публичные мероприятия», — однозначно ответила на запрос администрация губернатора в лице Леонида Политова.
Точно такой же по смыслу ответ был дан и Илье Демину, руководителю движения «За реформу платной парковки» 22 декабря прошлого года.
Именно продекларированный официальными представителями губернатора тотальный запрет на массовые публичные мероприятия и стал поводом для обращения в суд с иском об оспаривании указа.
Сейчас, кажется, позиция именно губернатора изменилась.
В пресс-службе Администрации губернатора Пермского края ФАН подтвердили, что процедура заявки и проведения определена Законом № 54-ФЗ. Но в настоящее время необходимо учитывать нормативные акты и рекомендации, установленные в целях недопущения распространения COVID-19.
«Исходя из коронавирусной ситуации, согласование проходит не только проведение публичных или политических мероприятий, но и спортивных, научных, деловых, культурных и т.п. То есть предусмотрено согласование любого мероприятия, предусматривающего скопление людей. Такой подход направлен на сдерживание заболеваемости среди населения», — пояснили ФАН администрации Прикамья.
Таким образом, решение о возможности проведения принимается органами исполнительной власти региона (ИОГВ) по любым мероприятиям, в том числе публичным. А органы местного самоуправления принимают решение в соответствии с требованиями 54-ФЗ.
«Для проведения публичных мероприятий необходимы оба решения. ИОГВ при принятии решения о согласовании мероприятия самостоятельно уведомляет Роспотребнадзор о провидении такого мероприятия и учитывает позицию ведомства на соответствие противоэпидемиологических мер», — добавили в администрации губернатора.
В общем, проводить публичные мероприятия, видимо, можно, но четкого и понятного ответа на вопрос, какой орган должен согласовывать митинги, шествия и т. д. пока нет. По сути, для согласования публичного мероприятия организатор должен обращаться и в соответствующие компетентные органы власти Пермского края, и в органы местного самоуправления.
«Проводить автопробег «За реформу платной парковки» нам сейчас уже не особо актуально. Основная часть наших предложений уже принята. Остальные будут обсуждаться в Пермской городской думе. Но если кто-то хочет провести какое-то публичное мероприятие по закону, то теперь есть такая возможность», — сказал ФАН Илья Демин.
Итоговое судебное решение озвучат 2 марта. Но уже сейчас можно говорить, что противоречия останутся.