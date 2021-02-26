Оспаривание «коронавирусного» указа губернатора Прикамья дало первые плоды

Пермь, 26 февраля. В столице Прикамья жители по-прежнему пытаются понять некоторые пункты «коронавирусного» указа губернатора Дмитрия Махонина. В четверг стало известно, что, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, ограничительные меры в регионе продлены до 7 марта. Соответствующие изменения внесены в указ.

Все началось осенью прошлого года, когда инициативная группа «За реформу платной парковки» запланировала провести в Перми автопробег в поддержку требований о реформе системы, но акция не была согласована с администрацией города со ссылкой на Указ губернатора о коронавирусе №121.

Последнее заседание суда по оспариванию документа состоялось 15 февраля, а текст решения будет готов только 2 марта. Однако уже сегодня инициаторы процесса говорят о том, что они добились главного, а именно подтверждения со стороны представителя губернатора того, что публичные мероприятия проводить можно.

Дело в том, что позиция губернатора в судах оказалась очень противоречивой. Ситуация с пандемией действительно заставила в какой-то момент, возможно, принимать поспешные решения и не всегда правильно формулировать суть. Но при этом непонятно, почему возникла ситуация с перекладыванием обязанностей друг на друга.

20 января 2021 года во время очередного судебного заседания представитель губернатора сказал, что по пункту 2.1 указа массовые публичные акции проводить однозначно можно, но необходимо все согласовать в компетентном органе. Однако на вопрос, что это за орган, ответа получено не было.