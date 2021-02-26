Уголовное дело за многомиллионный ущерб пермякам завели на экс-главу краевого УКСа

Пермь, 26 февраля. В Прикамье судом утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МКУ «Управление капитального строительства Пермского края» и директора ООО «МонтажСтрой-Урал».

Экс-руководителя муниципального предприятия обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Директора коммерческой организации — злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

«Бывший директор МКУ в период с апреля по сентябрь 2019 года незаконно дал ООО «МонтажСтрой-Урал» указание о сносе гаражей, расположенных на территории м/р Разгуляй в Перми, которые принадлежали местным жителям, — пояснили ФАН в краевой прокуратуре. — Директор ООО заключил заведомо незаконный договор субподряда, и лично и через подчиненных давал указания о сносе объектов».

В итоге был причинен имущественный ущерб 141 пермяку на сумму не менее 5 млн. рублей. 117 гаражей уничтожены, 24 повреждены.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу сразу после вручения обоим фигурантам копий обвинительных заключений.

Сейчас на их имущество наложен арест.