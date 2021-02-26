Первый пошел – из Перми после длительного перерыва вылетел международный рейс

Пермь, 26 февраля. Из аэропорта Большое Савино после отмены ограничений, связанных с COVID-19, состоялся первый международный рейс. Его осуществляет авиакомпания Royal Flight воздушным судном Boeing 737-800.

Самолет направился из Перми в турецкую Анталию. На борту находился 191 пассажир – загрузка 100%.

Также в пятницу, 26 февраля, в пермском аэропорту начал работу стационарный пункт забора мазков для тестирования на коронавирус методом ПЦР.

«Он работает только в часы прилета международных рейсов. Забор мазков будет производиться в помещении здравпункта аэровокзала на первом этаже. Для прохождения тестирования необходимо предъявить паспорт. Анализ будут проводить сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», — напомнили в пресс-службе губернатора Прикамья.

В соответствии с решением правительства РФ, с 8 февраля 2021 года пермскому аэропорту разрешено совершать международные рейсы, которые были прерваны из-за эпидемситуации с 30 марта 2020 года.