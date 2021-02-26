«Уралкалий» вошел в топ-30 рейтинга Forbes самых экологичных компаний России

Пермь, 26 февраля. Forbes впервые составил рейтинг экологической ответственности российских компаний. Для этого специалисты компании изучили вред и пользу, которую приносят окружающей среде крупнейшие предприятия РФ.

Возглавляет список российское подразделение корпорации Mars, отправляющее на переработку до 90% всех отходов. На втором месте — Сбер, на третьем — X5 Retail Group. Всего в лонг-лист вошли 60 компаний с максимальными баллами по экологическим метрикам.

Один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия – ПАО «Уралкалий» занял в рейтинге 25 место. В компании поставили цель к 2022-му сократить потребление энергии и водозабор на 10%. В 2017–2019 годах они сократились на 6,5% и 9,8%.

В конце 2020 года «Уралкалий» получил свой первый ESG-рейтинг от агентства S&P Global. Рейтинг составил 52 балла при среднем показателе для компаний химпрома 36 баллов. В 2021 году компания планирует разработать систему углеродного менеджмента.

«Важное открытие, которое мы сделали, собирая информацию для рейтинга: многие российские финансисты, торговцы и айтишники пока только подходят к тому, чтобы прилагать дополнительные усилия к улучшению экологии», — заявили в Forbes.

Производственные активы «Уралкалия» включают пять рудников и семь обогатительных фабрик в Березниках и Соликамске Пермского края. В компании работают более 12 тысяч сотрудников.