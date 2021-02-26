Пермский суд отправил мошенника из Челябинска на 15 лет в колонию строгого режима

Пермь, 26 февраля. Житель Челябинской области признан Пермским судом виновным в 34 эпизодах дистанционного хищения более 900 тысяч рублей. На момент совершения преступления мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы.

Следователи выяснили, что он звонил на телефон жителям Прикамья и представлялся сотрудником службы безопасности банка. Сообщал, что с использованием их банковской карты проводятся несанкционированные операции.

«Злоумышленник убеждал потерпевших в том, что для предотвращения незаконного списания денег, им необходимо выполнить ряд действий через мобильное приложение банка или банкомат. Люди следовали указаниям звонившего и переводили деньги на подконтрольные ему счета. В некоторых случаях лжесотрудник банка просил потерпевших сообщить ему реквизиты карты, после чего похищал деньги», — сообщили ФАН в пресс-службе краевого МВД.

С учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору судья назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан возместить ущерб потерпевшим.