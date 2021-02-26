Пермь внесена в список городов для проведения квалификации ЧМ по баскетболу-2023

Пермь, 26 февраля. Международная федерация баскетбола (ФИБА) поблагодарила власти Прикамья за отличную подготовку и проведение отборочных матчей Чемпионата Европы 2022 года. С 18 по 22 февраля в Перми прошли игры сборных России, Италии, Эстонии и Северной Македонии.

«Вы провели «маленький Евробаскет». Да, это была квалификация, но качество организации, телевизионной картинки и работы, в целом, соответствовали уровню финального турнира Чемпионата Европы», — отметила технический делегат ФИБА Раса Люймене.

За восемь дней, которые официальные делегаты ФИБА и национальные сборные были в Перми, не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.

«Мы ценим вашу целеустремленность к успешной организации «пузыря» – непростой задачи в условиях пандемии. Несмотря на многочисленные трудности, совместно с вами и вашей командой нам удалось преодолеть все препятствия и завершить соревнования успешно и в установленный срок. С воодушевлением ждем возможности провести и будущие соревнования ФИБА в вашей стране», — сказано в письме за подписью исполнительного директора ФИБА-Европа Камила Новака.

В администрации губернатора Пермского края напомнили, что главной задачей «пузыря» была минимизация рисков заражения спортсменов и официальных лиц. Для этого в УДС «Молот» была создана «чистая зона», допуск в которую осуществлялся по специальным аккредитациям. Для команд подготовили отдельные входы в раздевалки, исключающие все возможные контакты с болельщиками. Были составлены индивидуальные маршруты передвижения, питания и т. д.

По словам директора Центра спортивной подготовки Пермского края Елены Негановой, «безопасный пузырь» со зрителями столице Прикамья удалось организовать первой в мире. До этого такого никто не делал.

«Несмотря на ограниченное количество зрителей, в «Молоте» удалось создать ту самую атмосферу, из-за которой к нам любят приезжать сборные. Мы получили высочайшие оценки от всех департаментов ФИБА и РФБ за организацию и проведение турнира. Это позволяет нам претендовать на проведение самых масштабных мероприятий на территории региона», — сказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

По итогам турнира между президентом РФБ Андреем Кириленко и губернатором Пермского края Дмитрием Махониным достигнута договоренность о включении Перми в список приоритетных городов для проведения отборочных матчей на Чемпионат мира по баскетболу-2023.