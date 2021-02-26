Пермячке могут выплатить 5 млн рублей компенсации за неудачный поход в стоматологию

Пермь, 26 февраля. С городской стоматполиклиники №7 пермячка хочет взыскать компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей.

Женщине оказали помощь в медучреждении весной 2020 года. Однако после приема она почувствовала недомогание. А когда на следующий день пациентка вновь пришла к врачу, ей назначили антибактериальное лечение. Состояние ежедневно ухудшалось, начались сильные головные боли, появилась бессонница. Так продолжалось около трех недель, пока женщина ходила в стоматологию на осмотр.

Затем она обратилась в частную клинику, специалисты которой предположили, что во время первого визита пермячке могли занести инфекцию. Женщину срочно госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии им. Вагнера и провели операцию.

Судебное заседание по делу назначено на 17 марта текущего года.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Кировский районный суд столицы Прикамья взыскал с больницы им. Гринберга 500 тыс. рублей в пользу местной жительницы. Сама женщина требовала один миллион.