Пермские «Мотовилихинские заводы» испытают новейшую огнеметную систему «Тосочка»

Пермь, 26 февраля. Военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» и НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева (дочерние структуры госкорпорации «Ростех») приступили к подготовке тяжелой огнеметной системы нового поколения ТОС-2 «Тосочка» к государственным испытаниям. Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на 2021 год.

Осенью 2020 года «ТОС-2» успешно прошли опытные войсковые испытания в рамках учений «Кавказ-2020».

«Мы получили обратную связь и провели детальную доработку по технической и боевой части, что позволяет нам приступить к финальному этапу – подготовке машин к госиспытаниям», — рассказал генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

«Тосочка» — это улучшенная модификация комплексов залпового огня стоящих сейчас на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Она отличается улучшенными тактико-техническими характеристиками. «ТОС-2» имеет увеличенную дальность, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем.

Впервые «Тосочка» была представлена на параде Победы в Москве 24 июня 2020 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ростех анонсировал серийные поставки в российские войска комплексов автоматизированного управления противотанковыми формированиями «Завет».