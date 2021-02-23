Глава Прикамья наглядно показал, что не разучился разбирать автомат Калашникова

Пермь, 23 февраля. Глава Прикамья Дмитрий Махонин в День защитника Отечества разместил в своем Instagram видео с самостоятельной разборкой автомата Калашникова.

Видео появилось с хэштегом #деньзащитникаотечества #рукипомнят #АК74. На все Махонину понадобилось чуть меньше 25 секунд.

«Разбор закончен», — отрапортовал губернатор в конце.

За три часа ролик посмотрели более 20 тысяч пользователей.

Ранее Дмитрий Махонин поздравил всех жителей Прикамья с Днем защитника Отечества, отметил боевые и трудовые подвиги пермяков, поблагодарил тех, кто сегодня находится на боевом посту, пожелал всем защитникам Родины и дальше с честью нести это звание. Молодому поколению губернатор наказал учиться брать на себя ответственность за свои слова и поступки, за будущее семьи и судьбу родного края.