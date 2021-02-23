Пожарный поезд из Прикамья тушил электровоз в Удмуртии

Пермь, 23 февраля. Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку инцидента, который произошел во вторник утром в Удмуртии.

ЧП случилось на 1237 км перегона Чепца – Кез. В одной из секций электровоза произошло серьезное возгорание. Чтобы его потушить со станций Верещагино и Балезино Пермского края выехали пожарные поезда.

В результате с огнем успешно справились. Пострадавших нет. Однако на некоторое время – от 20 минут до двух часов – были задержаны поезда сообщением Челябинск – Санкт-Петербург, Новокузнецк – Санкт-Петербург, Чита – Москва, пригородный поезд Балезино – Пермь II.

