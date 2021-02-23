Очередной виток транспортной реформы в Перми может закончиться забастовкой

Пермь, 23 февраля. Общественная организация «Союз водителей автобусов малой, средней и большой вместимости регулярных городских пассажирских маршрутов в административном центре Пермского края» готовит общегородскую забастовку.

С 1 февраля в столице Прикамья на автобусных маршрутах №4, №80 и трамвае №6 в тестовом режиме запущена бескондукторная оплата проезда. С 15 февраля стартовал третий этап эксперимента, согласно которого оплата происходит через стационарные валидаторы или водителя, а кондуктор на рейсе отсутствует.

«На трех маршрутах усилен контроль. Ежедневно проводится 80 — 90 проверок. Первые две недели ограничивались предупреждениями, с 15 февраля составляем акты о привлечении к административной ответственности. Сейчас отрабатываем привлечение сотрудников полиции для большей результативности проверок», — пояснял на заседании временной комиссии начальник департамента транспорта пермской мэрии Анатолий Путин.

Инициатива администрации была встречена в штыки, как большинством перевозчиков, так и депутатами городской думы.

«На водителя сейчас ложится слишком много функций: управление автобусом, «обилечивание» пассажиров, выдача пересадочных талонов. Возникает катастрофическое отставание от графика, а водители очень устают», — отметил на заседании комиссии депутат Илья Лисняк.

В обращении общественников говорится, что забастовка будет проведена строго в соответствии с действующим Российским законодательством, что позволит линейному персоналу различных АТП не выйти на работу и остаться дома, при этом - без каких либо для них негативных последствий.

«Мы не поведем своих единомышленников на несанкционированные митинги, мы сделаем «официальный выходной» для линейного персонала Пермских АТП, за который, их нельзя будет уволить и применить к ним штрафные санкции. Любые попытки руководства того или иного предприятия Перми, привлечь к какой либо ответственности персонал за участие в забастовке, будут квалифицированы как противоправные действия с дальнейшими претензиями к ним со стороны правления независимого профсоюза в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ», — сказано в сообщении.

На забастовке собираются выдвинуть требования к городской мэрии в части доработок проекта эксперимента по бескондукторной оплате проезда и проекта отмены бесплатных пересадок в общественном транспорте Перми.

В свою очередь, горадминистрация и руководство транспортных предприятий нацелены на поиск компромисса в решении вопросов. Поэтому Анатолий Путин назвал забастовку – крайней мерой донесения своей позиции, а более конструктивным методом станет диалог.

«Мы готовы встречаться и разговаривать напрямую с водителями. Думаю, ситуация разрешима, и мы сможем найти точки соприкосновения и прийти к компромиссу», – рассказал журналистам чиновник.

Депутат Пермской гордумы Арсен Болквадзе поинтересовался у представителей администрации, что будет с кондукторами дальше, и где они будут работать.

«И не будем забывать, что сбор оплаты за проезд — не единственная функция кондуктора. Кто сейчас будет следить за чистотой в салоне или за общественным порядком, безопасностью?» — уточнил Болквадзе.

Анатолий Путин ответил, что департамент уже встречался со службой занятости. По его словам, часть кондукторов может пойти в контролеры, часть – трудоустроиться на другие должности в свои транспортные предприятия. Остальные будут переквалифицированы на другие профессии.

«В части уборки, кто-то возлагает это на водителя, кто-то держит команду клининга на конечной станции. В части безопасности, в случае возникновения серьезной ситуации вызывается полиция или скорая помощь», — попытался объяснить ситуацию начальник транспортного департамента мэрии.

Депутат Вероника Куликова отметила, что введение нового эксперимента ни с кем не согласовано и предложила его отложить до тех пор, пока депутаты не получат заключения антимонопольного органа и прокуратуры.

«Нам есть к чему стремиться и брать с кого пример, — так отреагировали на анонсированную забастовку члены независимого союза работников общественного транспорта в Санкт-Петербурге. – Работодатели красиво комментируют программу пилотного проекта по бескондукторскому обслуживанию пассажиров, но, при этом ни слова о соблюдении прав водителей и повышение зарплаты за увеличение объема работ».

Сегодня в Северной столице уже действуют несколько маршрутов общественного транспорта без кондукторов. Их функцию исполняют сами водители. По словам перевозчиков, проект внедряется в Санкт Петербурге спокойно и без протестов.

